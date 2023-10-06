Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 5 жовтня 2023 року, 19:45.

Марсель у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи на своєму полі поділив очки із Брайтоном (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито в середині першого тайму, коли у воротах "чайок" відзначився Мбемба, а через хвилину Верету подвоїв перевагу "провансальців".

Проте команда Роберто Де Дзербі зібралася і в другому таймі зрівняла рахунок зусиллями Гросса та Жуана Педро, який забив за дві хвилини до кінця основного часу матчу.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Марсель — Брайтон в 2 турі Ліги Європи УЄФА:

Марсель – Брайтон 2:2

Голи: Мбемба, 19, Верету, 20 — Гросс, 54, Жуан Педро, 88.

Марсель: Лопес, Мурільйо, Балерді, Мбемба, Клос, Верету (Унаї, 51), Ронж'є, Аріт, Корреа (Сарр, 62), Обамеянг (Вітінья, 62), Ндіай (Лоді, 79).

Брайтон: Стіл, Лемпті, Данк, ван Гекке, Велтман, Дауд (Гілмор, 67), Гросс, Мітома, Марч (Адінгра, 76), Фаті (Жуан Педро, 66), Велбек (Фергюсон, 77).

Попередження: Сарр, Клос, Балерді — Гросс, Данк, Велтман, Фергюсон.