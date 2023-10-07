Іспанський захисник знов в обоймі Еріка Тен Гага.
Серіхо Регілон, getty images
07 жовтня 2023, 09:35
Манчестер Юнайтед потерпає через велику кількість травмованих футболістів, проте нарешті є й позитивна новина.
Як повідомляє видання ESPN, до тренувань повернувся лівий захисник Серхіо Регілон, який, як очікувалось, зможе зіграти лише після міжнародної паузи.
Зазначимо, що наступний матч Манчестер Юнайтед проведе в рамках АПЛ проти Брентфорда 7 жовтня о 17:00.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що іншому захиснику "червоних дияволів" Лісандро Мартінесу знадобиться операція.