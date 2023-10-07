Англія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги, у якому зіграють Бернлі та лондонський Челсі.

Бернлі та лондонський Челсі матчем на Терф Мур продовжуватимуть події суботи в рамках восьмого туру англійської Прем'єр-ліги.

Венсан Компані, після перемоги над Лутон Таун (2:1), залучив до стартового складу да Сілву праворуч у захист, тоді як у центрі оборони гратиме Делькруа, а Каллен повернеться до центральної ланки. Одоберт та Тресор долучаться до атаки.

Маурісіо Почеттіно, на тлі перемоги в дербі над Фулгемом (2:0), використав із перших хвилин Стерлінга замість Мудрика ліворуч в атаці. Михайло після пошкодження залишився на лаві для запасних.

Бернлі: Траффорд — да Сілва, Аль-Дахіль, Делькруа, Тейлор — Берге, Каллен, Браунгілл — Одоберт, Тресор, Фостер.

Запасні: Мурич, О’Ши, Робертс, Корк, Ремзі, Родрігес, Амдуні, Колеошо, Бруун Ларсен.



Челсі: Санчес — Кукурелья, Дісасі, Сілва, Колвілл — Галлагер, Кайседо, Енцо — Палмер, Броя, Стерлінг.

Запасні: Петрович, Маатсен, Гілхріст, Мудрик, Угочукву, Чуквуемека, Мадуеке, Джексон, Матос.



Гра Бернлі — Челсі почнеться о 17:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.