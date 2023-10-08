Англія

Хавбек "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри з Брентфордом.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Скотт Мактоміней прокоментував перемогу своєї команди у матчі АПЛ проти Брентфорда (2:1), у якому він оформив дубль у компенсований час до другого тайму, вийшовши на заміну на 87 хвилині зустрічі.

"Це може стати одним із моїх улюблених моментів на футбольному полі. Два голи, коли ми програвали, були неймовірними, але я просто щасливий, що можу зробити свій внесок і показати людям, що я можу це зробити.

Важливість цієї перемоги є величезною. Усі знають, що зараз ми переживаємо скрутний період, але в нашій команді є бійці, які хочуть продовжувати йти до кінця. Кожен на цьому полі міг забити два голи. Дуже задоволений. Сподіваюся, що ми зможемо розвинути це.

Іноді нам здається, що ми знаходимося у власному міхурі, а люди ззовні говорять лише негативні речі, але ми просто маємо це заблокувати і бути кращим після паузи на матчі збірних", — наводить слова Мактомінея ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Брентфорд.