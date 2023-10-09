Англія

Підсумки матчу від італійського тренера.

Керманич Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував нічию з Ліверпулем в матчі АПЛ (2:2).

"Я люблю Клоппа. Він може робити все, що хоче, тому що я його дуже поважаю і вважаю одним із найкращих тренерів у світі. Мені подобається його поведінка, і в 99% випадків я погоджуюсь із його словами. Думаю, що пенальті був, але фола не було, коли ми забили другий гол. Я чесний і висловив Юргену свою думку.

Думаю, що всі 90 хвилин ми грали краще за Ліверпуль. Особливо у першому таймі – ми завершили його, програючи з рахунком 1:2, але пропустили два голи внаслідок невдач. На той момент ми не розуміли, чому програємо. У другому таймі вони могли вирішити результат матчу до того, як ми змогли забити. Загалом, це була хороша гра, обидві команди зіграли добре", – сказав головний тренер Брайтона.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Брайтон — Ліверпуль.