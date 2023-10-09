Італія

Французький форвард обживається на своїй "новій позиції".

Пресслужба Серії А офіційно оголосила символічну збірну восьмого туру італійської першості з одинадцяти гравців.

Головним сюрпризом стало потрапляння до цієї символічної команди нападника Мілана Олів'є Жиру, а саме його знаходження на позиції голкіпера.

Нагадаємо, наприкінці матчу Серії А між Дженоа та Міланом через вилучення Майка Меньяна в ворота "россонері" довелося встати Олів'є Жиру.

Більше того, французькому форварду вдалося по-справжньому рятувати свою команду, а завдяки надійній грі свого "нового голкіпера" Мілан зумів зберегти мінімальну перемогу над командою Руслана Маліновського (1:0).

Вражаюча гра Жиру "на лінії" стала достатнім приводом для того, щоб Мілан включив Олів'є Жиру до списку своїх голкіперів на офіційному сайті.