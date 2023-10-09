Іспанія

Австрієць отримав травму.

Лідер і капітан збірної Австрії Давід Алаба не зіграє за свою національну команду в жовтневих матчах відбору до Євро-2024.

Як повідомляє пресслужба австрійської збірної, Давід отримав травму привідного м'яза в матчі проти Лас-Пальмаса 27 вересня. Захисник пропустить матчі кваліфікації Євро-2024 проти Бельгії та Азербайджану. Також найближчі матчі збірної Австрії пропустить захисник Болоньї Штефан Пош.

Раніше повідомлялось, що Реал не відпустить Алабу в Аль-Іттіхад за жодних умов.