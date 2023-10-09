Англія

"Чайки" відкриті до продажу гравця, але за велику суму.

Вінгер Брайтона Каору Мітома проводить не перший потужний сезон, тому зацікавив ряд провідних європейських клубів.

Як повідомляє журналіст Піт О'Рурк, "чайки" готові продати японського футболіста, проте за велику суму. Стверджується, що в новій угоді з Мітомою не буде відступних, проте Брайтон готовий продати його за 70 мільйонів фунтів.

У поточному сезоні Каору Мітома провів у рамках англійської Прем'єр-ліги сім поєдинків, у яких він забив три голи та віддав три результативні передачі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за новою угодою японець зароблятиме в Брайтоні 80 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.