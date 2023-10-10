Англія

"Каноніри" дозволили лише чотири рази пробити по своїм воротам у центральному матчі восьмого туру АПЛ.

У центральному матчі восьмого туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Арсенал здобув на власному полі мінімальну перемогу над Манчестер Сіті, перервавши серію з поразок у 12 поєдинках поспіль в очних протистояннях АПЛ.

У цьому матчі команда Мікеля Артети дозволила підопічним Хосепа Гвардіоли завдати лише чотири удари по власним воротам, що стало антирекордом та найменшим показником "містян" у поєдинках Прем'єр-ліги за часів роботи іспанського фахівця на посаді головного тренера Ман Сіті.

Нагадаємо, що у першому колі минулого сезону, який відбувся у лютому, Манчестер Сіті у поєдинку проти Арсеналу зафіксував найнижчий відсоток володіння м’ячем за тренерську кар’єру Хосепа Гвардіоли - 36,4%.

Незважаючи на це, тоді "містянам вдалося здолати "канонірів" на Емірейтс з рахунком 3:1.