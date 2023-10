Завершився черговий тур поточного сезону англійської Прем'єр-ліги, який став заключним перед міжнародною паузою.

На радість футбольним уболівальникам шостий тур цього розіграшу подарував нам низку цікавих протистоянь, деякі результати яких мали частку сенсаційності.

Пропонуємо традиційно розглянути детальніше всі найцікавіші події і не тільки, які відбулися у минулому турі чемпіонату Англії сезону-2023/24.

Як би сильно не критикували Манчестер Юнайтед останнім часом (і критикували більш ніж заслужено!), цими вихідними команда Еріка тен Гага показала справжній характер і дограла матч проти Брентфорда до останніх хвилин!

Скотт Мактоміней зміг повернути "Фергі Тайм" на Олд Траффорд, оформивши дубль у компенсований до другого тайму час, що дозволило "червоним дияволам" уникнути чергового провалу. Ні Бруну Фернандеш, ні Каземіро, ні Маркус Рашфорд, а бісов Скотт Мактоміней, який вийшов на заміну на 87-ій хвилині, став головним героєм зустрічі. У моменті з другим голом шотландцю взагалі асистував Гаррі Магвайр — це все, що потрібно знати про цей матч.

Заради справедливості, Брентфорд не заслуговував на перемогу у цій зустрічі. Також заради справедливості, Манчестер Юнайтед хоч і володів ініціативою, але в цілому мало чим зміг вразити в ігровому плані. Одне можна сказати точно: такі емоційні перемоги, здобуті на останніх секундах, зазвичай дають командам позитивний імпульс, а МЮ якраз такого імпульсу зараз і потребує. З іншого боку, цього сезону АПЛ "червоні дияволи" вже робили камбек проти Ноттінгем Форест, програючи по ходу поєдинку в два м'ячі, але згодом все одно залишалися об'єктами великого шквалу критики. Зважаючи на це, забігати наперед поки що не будемо, тим більше попереду міжнародна пауза.

Манчестер Юнайтед — Брентфорд 2:1

Голи: Мактоміней, 90+3, 90+7 – Єнсен, 26.

Манчестер Юнайтед: Онана – Далот, Еванс, Магвайр, Лінделеф (Марсьяль, 71) – Каземіро (Еріксен, 46), Амрабат (Мактоміней, 87) – Фернандеш, Маунт (Антоні, 63), Рашфорд (Гарначо, 63) – Гойлунд.

Брентфорд: Стракоша – Коллінз, Піннок, Аєр – Расмуссен, Єнсен (Годдос, 84), Нергор, Янельт (Оньєка, 70), Гікі – Мбемо, Вісса (Мопе, 70).

Попередження: Гікі, Нергор, Коллінз, Янельт, Мопе.

Після визнаної помилки асистента VAR у минулому матчі з Тоттенгемом головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп дав гучний коментар, що "в ідеалі цей поєдинок варто було б переграти". Що ж, слово — не горобець, тому безліч жартів на адресу німецького фахівця не змусили себе довго чекати, особливо з урахуванням руки Вірджила ван Дейка проти Брайтона, за яку не поставили пенальті (насправді, не поставили доволі очікувано, адже саме такі рекомендації у арбітрів АПЛ у подібних моментах).

Що можна сказати за самим матчем? Роберто Де Дзербі залишається для Юргена Клоппа украй незручним суперником, але при цьому тим суперником, який схильний багато помилятися, чим і скористалися "червоні" у першому таймі. Однак у другій половині зустрічі "чайки" показали зовсім інший рівень гри, і зовсім не здивувала б підсумкова перемога Брайтона, якби умовний Жуан Педро реалізував свій момент. Але не здивувала б і перемога Ліверпуля, якби Раян Гравенберх зміг зробити рахунок 3:1.

Головна характеристика багатьох протистоянь Ліверпуля та Брайтона – рандом та інтрига, адже обидві команди вміють пресингувати та вміють вишукувати помилки один одного, а підсумковий результат міг бути абсолютно різного характеру. Напевно, з урахуванням побаченого, результативна нічия є найбільш закономірним підсумком матчу двох команд, робота тренерських штабів яких не може не вражати пересічного вболівальника.

Брайтон — Ліверпуль 2:2

Голи: Адінгра, 20, Данк, 78 — Салах, 40, 45+1 (пен.)

Брайтон: Вербрюгген — Велтман, Данк, Ігор (ван Геке, 63), Марч — Адінгра, Гросс, Жуан Педро (Фаті, 89), Балеба, Мітома — Фергюсон (Велбек, 60)

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд (Гомес, 80), Матіп (Конате, 73), Ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Мак Аллістер, Елліотт (Гравенберх, 46) — Салах, Нуньєс, Діас

Попередження: Де Дзербі, 71, Балеба, 90+4 — Собослаї, 67, Гомес, 86

Центральний матч туру в АПЛ знову не обійшовся без скандалу, пов'язаного із роботою бригади арбітрів. Думаємо, абсолютно всі, навіть уболівальники Манчестер Сіті, погодяться з тим, що Матео Ковачич просто дивом залишився на полі в першому таймі. Порушення на Мартіні Едегорі тягнуло на червону картку, а порушення на Деклані Райсі, що послідувало за цим, вже точно тягнуло на другу жовту картку. Спишемо на те, що Майкл Олівер та бригада арбітрів побоялися "зіпсувати" головний матч минулих вихідних червоною карткою в першому таймі? Ну, добре, спробуємо списати на це, хоча звучить це дуже і дуже сумнівно...

Як би там не було, але Арсеналу вдалося здобути мінімальну перемогу над Манчестер Сіті завдяки пізньому голу Мартінеллі, перервавши домінування "містян" в АПЛ, яке тривало 12 переможних поєдинків поспіль. Будь-яка серія колись закінчується, і минулий вечіп показав, що тріумф "канонірів" на старті сезону в Суперкубку Англії не був випадковістю, нехай і від частини той тріумф також був здобутий завдяки вдалому рикошету.

Але списувати все у цій перемозі на везіння Арсенала ніяк не можна. Дійсно, у першому таймі Манчестер Сіті кілька разів пробачив лондонців за помилки, але ще до перерви команда Мікеля Артети почала перехоплювати ініціативу, тоді як в другому таймі взагалі не дозволяла чемпіонам переходити на свою половину поля. Так, у Манчестер Сіті не було Родрі, Кевіна Де Брюйне та Ерлінга Голанда (ну, фактично норвежець був, але Вільям Саліба ним "перекусив"), проте не забуваємо, що Арсенал також грав без Букайо Сака, а повернення Габріела Мартінеллі після травми довелося форсувати через пошкодження Леандро Троссара. Ну а єдиний переможний гол Арсеналу наприкінці матчу, в якому взяли участь усі чотири гравці, які вийшли на заміну, став логічним завершенням цього напруженого поєдинку двох рівних команд.

Учень знову обіграв свого вчителя, і нарешті він зробив це в рамках Прем'єр-ліги.

Арсенал — Манчестер Сіті 1:0

Гол: Мартінеллі, 86



Арсенал: Рая — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Зінченко (Томіясу, 75) — Едегор, Райс, Жоржиньо (Парті, 75) — Троссар (Мартінеллі, 46), Жезус, Нкетіа (Гаверц, 75).



Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Гвардіол — Льюїс (Стоунз, 67), Ковачич (Нунеш, 68) — Б. Сілва, Х. Альварес (Доку, 68), Фоден — Голанд.



Попередження: Жоржиньо, Жезус — Б. Сілва, Ковачич, Едерсон.

Тоттенгему достатньо десятьох для Лутона. Це мав бути легкий матч для "шпор", оскільки протистояв їм головний аутсайдер АПЛ, проте вилучення Іва Біссума наприкінці першого тайму внесло певні корективи. Тим не менш, асист неймовірного Джеймса Меддісона дозволив Міккі ван де Вену забити свій дебютний гол за Тоттенгем та за сумісництвом дозволив "шпорам" очолити турнірну таблицю АПЛ завдяки мінімальній перемозі над Лутоном.

Лутон Таун – Тоттенгем 0:1

Гол: ван де Вен, 52

Вилучення: Біссума, 45+4 (Тоттенгем)

Впоралися і без Мудрика в старті. Бернлі у ці вихідні не став проблемою для команди Маурісіо Почетттіно, тоді як український вінгер після несерйозного пошкодження вийшов вже наприкінці другого тайму, коли позитивний результат на користь "синіх" вже був вирішений. Челсі виходить з кризи? Побачимо після міжнародної паузи, коли потрібно буде зустрітися на Стемфорд Брідж проти Арсеналу.

Бернлі — Челсі 1:4

Голи: Одобер, 15 — Аль-Дахіль, 42 (АГ), Палмер, 50 (пен), Стерлінг, 65, Джексон, 75.

Миколенко переміг Забарного. Після невдачі з Лутоном гравцям Евертона вдалося обіграти іншого прямого конкурента у боротьбі за виживання в особі Борнмута. Доволі непоганий матч у виконанні Віталія Миколенка та вельми невдалий виступ від Іллі Забарного, при цьому "вишні" загалом не змогли стати серйозною опозицією "ірискам" у цьому протистоянні. Відзначимо гол та асист від Джека Гаррісона у його дебютній грі АПЛ у стартовому складі Евертона.

Евертон - Борнмут 3:0

Голи: Гарнер, 8, Гаррісон, 37, Дукуре, 60.

Фулгем впевнено розібрався із Шеффілд Юнайтед. Тут без сенсацій — "клинки" зазнали чергової поразки, знову підтвердивши свій статус одного з головних претендентів на виліт.

Фулгем - Шеффілд Юнайтед 3:1

Голи: Декордова-Рід, 53, Фодерінгем, 76 (АГ), Вілліан, 90+2 – Робінсон, 68 (АГ).

Нульова нічия між Крістал Пелес та Ноттінгем Форест. Якщо говорити про те, хто був ближчим до перемоги в цьому поєдинку, то тут напрошується відповідь із "лісниками". Однак голкіпер "орлів" Сем Джонстон був проти перемоги хлопців із Форест цієї суботи.

Крістал Пелес — Ноттінгем Форест 0:0

Дебютний гол Кудуса в АПЛ врятував Вест Гем від поразки Ньюкаслу. Александр Ісак міг стати головним героєм матчу з "молотобійцями" завдяки оформленому дублю, але Мохаммед Кудус своїм гарним ударом наприкінці зустрічі вкрав цей статус у молодого шведського форварда. Результат: результативна нічия після насичених єврокубків посеред тижня для обох колективів.

Вест Гем — Ньюкасл Юнайтед 2:2

Голи: Соучек, 8, Кудус, 89 — Ісак, 58, 62

Астон Вілла не змогла дотиснути Вулвергемптон. І ще одна нічия у восьмому турі сталася на Молінью Стедіум у ці вихідні. "Вовкам" знову вдалося відібрати очки у фаворитів після сенсаційної перемоги над Манчестер Сіті тижнем раніше. Не допомогло бірмінгемцям вирвати перемогу навіть вилучення Леміна наприкінці матчу. Відверто кажучи, Вулвергемптон приємно вражає.

Вулвергемптон — Астон Вілла 1:1

Голи: Хван, 53 — Торрес, 55

Вилучення: Леміна, 90+4 (Вулвергемптон, друга жовта)

Кращий тренер туру: МІКЕЛЬ АРТЕТА (Арсенал)

Боротьба Манчестер Юнайтед та Челсі в турнірній таблиці АПЛ:

Man United and Chelsea competing for the 'First place of the 2nd half of the table' trophy pic.twitter.com/X4lr84PiSy