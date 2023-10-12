Англія

Захисник Манчестер Юнайтед прокоментував свій поточний статус у клубі.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр розповів, як проходили перемовини між Вест Гемом та МЮ щодо його трансферу.

"Перехід до Вест Гему не був узгоджений ні зі мною, ні між клубами. Не було такого, що я міг просто сказати так і піти. Реальної можливості не було, тому що ми недостатньо просунулися у цьому напрямі.

Вест Гем — великий клуб, але я, як і раніше, повністю зосереджений на Манчестер Юнайтед. Хочу боротися за місце, але, звичайно, для мене дійсно важливий ігровий час", – цитує Магвайра Sky Sports.

Нагадаємо, раніше особисто Гаррі Магвайр висловився про критику на свою адресу.