Англія

Англієць розкритикував тен Гага.

Захисник Манчестер Юнайтед Гаррі Магвайр висловився про кількість ігрового часу в клубі.

"Не я вирішую, чи вийду я у старті на наступну гру. Якщо оцінити мої останні 15-20 матчів у старті за клуб та збірну, я був би щасливий тут сидіти й говорити: "Я дуже задоволений своєю грою". Моя статистика при цьому тренері говорить сама за себе. Я не так часто виходив у старті, як хотів би, але відсоток перемог у цих матчах високий.

Звичайно, бувають моменти, коли я можу зробити більше, коли я можу зіграти краще та допомогти команді, але так, я просто хочу допомагати команді. Я хочу допомогти команді вийти з того становища, в якому ми зараз. Сподіваюся, ми зможемо зробити це найближчими тижнями", – сказав Магуайр.

Нагадаємо, раніше особисто Гаррі Магвайр висловився про критику на свою адресу.