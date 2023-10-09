Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Українська команда готується до матчу з Північною Македонією.

Півзахисник збірної України Георгій Судаков розповів про початок підготовки команди до матчів кваліфікації Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

"Ми прибули до Праги в гарному настрої — я маю на увазі гравців Шахтаря. Адже нещодавно ми показали дуже видовищну гру в Лізі чемпіонів. Поступаючись — 0:2, зуміли перемогти. Схожа ситуація була і в матчі збірної з Північною Македонією. Також програвали, але врешті виграли — 3:2. Наразі будемо готуватися до наступних поєдинків.

Після таких камбеків розумієш, що у футболі можливо все. Треба працювати й вірити у свої сили, тоді все буде добре. Після матчу з Антверпеном ми відразу вирушили до Праги. Я тут уже три дні, тобто час для відпочинку був, я вже повністю відновився. Сьогодні було перше тренування — хлопці з Динамо просто трохи пробіглися, а представники Шахтаря ще й зробили вправи на техніку й пограли у квадрат.

Північна Македонія — суперник непростий, і ми це вже побачили. Нещодавно македонці зіграли внічию з Італією, тож це дуже сильна команда. Але сподіваємося, що в Празі буде більше наших уболівальників і, відповідно, більше підтримки. Ми це відчуємо, і грати буде легше, ніж у першому матчі, на виїзді. Треба серйозно налаштовуватися на гру з перших хвилин, щоб не вийшло так, як у попередній зустрічі", — сказав Георгій Судаков.

Свій найближчий матч команда Реброва проведе проти Північної Македонії. Гра відбудеться 14 жовтня о 16:00 за київським часом. Потім буде матч із Мальтою – 17 жовтня.