Англієць близький до того, щоб покинути команду.
Ерік Даєр, getty images
14 жовтня 2023, 15:59
Тоттенгем вражає своєю грою та результатами після приходу Анге Постекоглу, проте для Еріка Даєра його прихід відбувся зі знаком "-".
Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, англійський футболіст не входить в плани головного тренера.
Даєр не провів жодної хвилини на полі в цьому сезоні та може покинути команду вже в січні.
Зазначимо, що досвідчений гравець відіграв 360 поєдинків за "шпор", перейшовши в 2012 році.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ерік Даєр має подовжити контракт з Тоттенгемом, проте тепер майбутнє пов'язують з Ромою, Баварією та Спортінгом Л.