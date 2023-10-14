Англія

Англієць близький до того, щоб покинути команду.

Тоттенгем вражає своєю грою та результатами після приходу Анге Постекоглу, проте для Еріка Даєра його прихід відбувся зі знаком "-".

Як повідомляє авторитетний інсайдер Ніколо Скіра, англійський футболіст не входить в плани головного тренера.

Даєр не провів жодної хвилини на полі в цьому сезоні та може покинути команду вже в січні.

Зазначимо, що досвідчений гравець відіграв 360 поєдинків за "шпор", перейшовши в 2012 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ерік Даєр має подовжити контракт з Тоттенгемом, проте тепер майбутнє пов'язують з Ромою, Баварією та Спортінгом Л.