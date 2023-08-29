Німеччина

Англієць може піти шляхом Кейна.

Баварія продовжує працювати над посиленням складу в поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, мюнхенський клуб розглядає можливість трансферу Еріка Даєра.

В Баварії цінять, що англійський футболіст може зіграти як в центрі поля, так і в лінії захисту. Стверджується, що угоду обмірковують останні декілька днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем розпочав перемовини з Даєром щодо продовження контракту.