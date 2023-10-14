Захисник не входить до планів Маурісіо Почеттіно.
ТРЕВО ЧАЛОБА, GETTY IMAGES
14 жовтня 2023, 22:12
Трево Чалоба точно залишить Челсі у січні, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, захисник хоче грати на постійній основі, а не сидіти на лаві для запасних.
Маурісіо Почеттіно не готовий гарантувати йому ігровий час, тому Трево покине клуб у січні. За чутками, інтерес до Чалоби все ще виявляє Баварія.
Цього сезону англійський центрбек не провів жодного офіційного матчу за лондонський Челсі