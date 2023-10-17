Англія

Мерсисайдці підшукали заміну єгиптянину.

Півзахисник Баварії Лерой Сане може повернутись в Англію, повідомляє Mirror.

За інформацією джерела, Ліверпуль готовий оформити трансфер німця у разі продажу Мо Салаха. Клуб спостерігає за колишнім гравцем Манчестер Сіті. Також на Лероя претендує Реал.

Чинний контракт 27-річного футболіста з німецьким клубом розрахований до 2025 року, і, як повідомлялося, продовження цієї угоди є одним із пріоритетів для Баварії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ліверпуль не продав Салаха до Аль-Іттіхада за 100+ млн фунтів.