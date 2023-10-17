Україна

Представник ганського футболу приєднався до української команди.

Ганський новачок криворізького Кривбасу Прінс Аду дав перше інтервʼю у якості футболіста червоно-білих. 20-річний нападник розповів, що раніше знав про Кривбас та український футбол до трансферу.

"Я почав слідкувати за Кривбасом після переходу сюди Даніеля Соси. Почав дивитися матчі команди – мені сподобалася гра, старанність футболістів та атмосфера в колективі Юрія Вернидуба.

Щодо українського футболу, то я почав слідкувати за ним завдяки вашій легенді – Андрію Шевченку. Мені дуже подобався стиль його гри як нападника. Також імпонує гра Олександра Зінченка, який виступає на найвищому світовому рівні", - цитує футболіста офіційний сайт Кривбасу.

Раніше повідомлялось, що двоє співробітників Кривбасу не повернулися до України після матчу жіночої Ліги чемпіонів.