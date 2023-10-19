Англія

Прогноз від іспанця.

Півзахисник Манчестер Сіті Родрі дав свій прогноз на те, хто отримає Золотий м'яч.

"Я знаю, що індивідуальні нагороди — це маркетингова історія. Звичайно, поруч з такими зірками, з якими я граю, мені не вистачає маркетингової складової, як її не вистачало Хаві й Іньесті.

Більше я турбуюся про речі, на які можу вплинути, тобто колективні нагороди. Думаю, що Золотий м'яч виграє Мессі. Голанд теж велика фігура в футболі, і він володіє своїми чеснотами", — цитує гравця COPE.

Раніше повідомлялось, що нагорода дістанеться форварду Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонелю Мессі. Нагадаємо, що Мессі виграв з Аргентиною чемпіонат світу-2022. Для Ліонеля це буде восьма нагорода в кар'єрі.

Церемонія відбудеться в понеділок, 30 жовтня, в театрі Шатле в Парижі.