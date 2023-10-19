Україна

Віталій Роман поділився емоціями після перемоги над Англією.

Захисник молодіжної збірної України Віталій Роман прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2025 проти Англії (3:2).

"Молодіжна збірна грала проти однієї з найкращих команд Європи. Англія – сильний суперник, який недарма є чинним чемпіоном Європи. Ця гра була непростою для нас, але ми змогли переломити хід поєдинку і перемогти. Після матчу всі були задоволені, хоча при рахунку 2:2 мало хто вірив, що нам вдасться забити переможний гол, втім нам це вдалось.

Зараз приємно повернутись у розташування клубу, адже тут тебе завжди чекають і раді бачити. Верес — це хороша команда, яка останнім часом намагається грати у цікавий футбол, тож тренерський штаб нас підготує до цього непростого матчу", — сказав Роман.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Англія U-21.