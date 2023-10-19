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Ілля Квасниця поділився емоціями після перемоги над Англією.

Нападник молодіжної збірної України Ілля Квасниця прокоментував перемогу своєї команди у матчі відбору Євро-2025 проти Англії (3:2).

"Збірна чудово виступила, адже ми набрали максимальну кількість очок у жовтневих матчах. Особливо було цікаво зіграти проти англійців, які демонструють дуже високий рівень. Хотілось перевірити свою силу на їхньому фоні, тому ця гра дуже сподобалась і хочеться побільше таких матчів.

Мене випустили на поле при рахунку 2:1 на нашу користь і коли я виходив, то тренери казали, що потрібно добре зіграти в обороні, а за можливості – вибігати в контратаки. І я постарався виконати те, що мені сказали.

Тепер вже на Рух чекає непростий матч проти Вереса. Всі суперники в УПЛ хороші, відтак на кожну гру потрібно правильно налаштовуватись", — цитує гравця сайт Руху.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна U-21 – Англія U-21.