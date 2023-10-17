Аргентина

Для аргентинця це буде восьма нагорода.

67-ма церемонія вручення Золотого м’яча, організована французьким журналом France Football, відбудеться в понеділок, 30 жовтня, в театрі Шатле в Парижі.

Як повідомляє sport.es, серед чоловіків нагорода дістанеться форварду Інтера Маямі та збірної Аргентини Ліонелю Мессі. Нагадаємо, що Мессі виграв з Аргентиною чемпіонат світу-2022. Для Ліонеля це буде восьма нагорода в кар'єрі.

У жіночій категорії володаркою нагороди стане півзахисниця Барселони та збірної Іспанії Айтана Бонматі. Нагадаємо, Бонматі стала чемпіонкою світу разом зі збірною Іспанії. На турнірі, який проходив у Австралії та Новій Зеландії, Айтана стала найкращою гравчинею.

Раніше повідомлялось, що Мессі залишиться в Інтері після закінчення сезону МЛС.