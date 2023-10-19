Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Манчестер Юнайтед потерпає від травм в захисній ланці та розглядає різноманітні варіанти посилення складу.

Як повідомляє портал TeamTalk, "червоні дияволи" націлились на лівого захисника Ітера Федеріко Дімарко. В футболісті особливо зацікавлений Ерік Тен Гаг.

25-річний італієць зіграв у всіх п'яти поєдинках Серії А цього сезону, відзначившись одним голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Інтера у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дімарко отримуватиме 3,5 мільйони євро на рік за новим контрактом з Інтером, якщо все ж таки підпише угоду.