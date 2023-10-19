Захисник може перебратись в АПЛ.
Федеріко Дімарко, getty images
19 жовтня 2023, 22:31
Манчестер Юнайтед потерпає від травм в захисній ланці та розглядає різноманітні варіанти посилення складу.
Як повідомляє портал TeamTalk, "червоні дияволи" націлились на лівого захисника Ітера Федеріко Дімарко. В футболісті особливо зацікавлений Ерік Тен Гаг.
25-річний італієць зіграв у всіх п'яти поєдинках Серії А цього сезону, відзначившись одним голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Інтера у 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дімарко отримуватиме 3,5 мільйони євро на рік за новим контрактом з Інтером, якщо все ж таки підпише угоду.