Італія

Захисник продовжить виступати за Інтер.

Інтер продовжує працювати над підписанням нової угоди з захисником Федеріко Дімарко.

Як повідомляє портал InterNews, в рамках нового контракту до літа 2028 року футболіст буде заробляти 3,5 мільйони євро за сезон плюс бонуси.

25-річний італієць зіграв у всіх п'яти поєдинках Серії А цього сезону, відзначившись одним голом і трьома асистами. Портал transfermarkt оцінює вихованця Інтера у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що привернув увагу двох представників чемпіонату Англії - Манчестер Сіті та Челсі цікавляться Дімарко.