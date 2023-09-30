Англія

Захисник може перебратись в АПЛ.

Захисник Інтера Федеріко Дімарко проводить не перший потужний сезон, а тому зацікавив ряд англійських клубів.

Як повідомляє видання Calciomercato, на італійського футболіста націлились Манчестер Сіті та Челсі.

"Містяни" потребують нового лівого захисника після того, як команду залишили Олександр Зінченко та Жоау Канселу. Челсі ж має у складі Бена Чілвелла та Марка Кукурелью, проте шукає підсилення.

Федеріко Дімарко у цьому сезоні за Інтер зіграв сім матчів, відзначившись одним голом та трьома гольовими передачами.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Інтер невдовзі обговорить з Дімарко продовження контракту.