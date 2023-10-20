Англія

На вихідних Михайло зіграє проти Арсеналу.

Завтра, 21 жовтня, на Стемфорд Брідж відбудеться центральний матч АПЛ — лондонське дербі між Челсі та Арсеналом. Ймовірно, на полі один проти одного зійдуться лідери збірної України Михайло Мудрик та Олександр Зінченко.

Колишній півзахисник Арсеналу Пол Мерсон оцінив перспективи Михайла в цьому поєдинку.

"Коли ці команди зустрічаються, ім'я Михайла Мудрика спливає через пов'язану з ним трансферну сагу.

Він молодий хлопець, який приїхав із країни, де йде війна. Ви повинні брати це до уваги, коли судите про його гру. Він має друзів в Україні, і це негативно позначається. Однак, тебе не підпишуть за такі гроші, якщо ти поганий гравець.

Ми бачили у нього проблиски гарної гри, але тепер потрібна стабільність. Ми бачили, ймовірно, як він грав на 4 з 10, а потім на 8, але ми хочемо бачити від нього стабільні 7 та 8.

В минулому турі він забив гол у ворота Фулгема, але потім не потрапив до стартового складу на матч із Бернлі, що йому не допомогло. Раптом він опинився на лаві запасних, але, мабуть, йому просто треба розбігатися.

Він також був одним з авторів голів збірної України в середині тижня, що ще більше зміцнить його впевненість, і Почеттіно, можливо, подумає, що випустити його на Арсенал – це ризик, на який варто піти", — сказав Мерсон для Sky Sports.

Стартовий свисток матчу пролунає о 19:30. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua.