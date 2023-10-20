Іспанія

Англієць збирає нагороди на початку свого кар'єрного шляху в Реалі.

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем визнаний найкращим гравцем клубу у вересні. Про це повідомляється на офіційному сайті "вершкових".

20-річний півзахисник у вересні він провів 5 матчів у складі Реала, забив 3 голи та зробив 1 асист. Відзначимо, Беллінгема визнано найкращим гравцем місяця в Реалі вдруге поспіль – раніше він отримав нагороду в серпні.

Нагадаємо, Джуд Беллінгем перейшов до Реала із Боруссії Дортмунд влітку цього року за 103 мільйона євро, підписавши контракт до літа 2029 року.

У цьому сезоні англійський хавбек провів десять матчів, у яких він забив десять голів та віддав три асисти.