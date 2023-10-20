Англія

Керманич Арсенала — про конкуренцію в своїй команді на позиції голкіпера.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає принципове протистояння між Челсі та Арсеналом, яке пройде на стадіоні Стемфорд Брідж.

Напередодні цього протистояння головний тренер "канонірів" Мікель Артета висловився про конкуренцію Аарона Рамсдейла и Давіда Раї за роль першого номера в своїй команді.

"Це нелегко для будь-якого гравця, який не грає так багато, як хотів би.

Єдиний спосіб вирішити цю проблему — працювати наполегливіше, робити внесок у команду по-іншому, і коли ви отримуєте можливість… тоді докладайте всіх зусиль і намагайтеся допомогти команді перемогти", — цитує слова Артети журналіст Фабріціо Романо.

Матч Челсі — Арсенал відбудеться 21 жовтня о 19:30 за київським часом.