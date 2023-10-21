Захисник хоче продовжувати грати за "канонірів".
Бен Вайт, getty images
21 жовтня 2023, 09:37
Захисник Бен Вайт розповів, що хотів би підписати нову угоду з Арсеналом та ще довго виступати за команду.
"Новий контракт? Звичайно, я готовий до цього! Я хочу залишитися в Арсеналі якомога довше.
Я хочу продовжувати грати на найвищому рівні й повернути цей клуб туди, де він повинен бути. Навіть говорити про це – приємне відчуття", — наводить слова англійця Фабріціо Романо.
Вайт з'являвся в основному складі Арсеналу в 11 матчах цього сезону з 12 у всіх турнірах. Портал transfermarkt оцінює захисника у 55 мільйонів євро. Його чинна угода розрахована до липня 2026 року.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал впевнений в укладенні нової угоди з Вайтом.