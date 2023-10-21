Англія

Захисник хоче продовжувати грати за "канонірів".

Захисник Бен Вайт розповів, що хотів би підписати нову угоду з Арсеналом та ще довго виступати за команду.

"Новий контракт? Звичайно, я готовий до цього! Я хочу залишитися в Арсеналі якомога довше.

Я хочу продовжувати грати на найвищому рівні й повернути цей клуб туди, де він повинен бути. Навіть говорити про це – приємне відчуття", — наводить слова англійця Фабріціо Романо.

Вайт з'являвся в основному складі Арсеналу в 11 матчах цього сезону з 12 у всіх турнірах. Портал transfermarkt оцінює захисника у 55 мільйонів євро. Його чинна угода розрахована до липня 2026 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал впевнений в укладенні нової угоди з Вайтом.