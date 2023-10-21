Англія

Француз не входить у плани головного тренера ЕрікаТен Гага.

Манчестер Юнайтед невдало розпочав поточний сезон, проте в клубі вже роблять висновки та вирішують, хто клубу не потрібен.

Як повідомляє видання Manchester Evening News, головний тренер команди Ерік Тен Гаг вирішив, що Антоні Марсьяль не входить в його плани.

Стверджується, що французький нападник покине команду влітку. Водночас планується подовження контрактів з Лінделефом, Ван-Біссакою та Ганнібалом.

Минулого сезону Антоні Марсьяль провів 29 матчів та зумів оформити 12 результативних дій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марсіаль мав пропозицію з Саудівської Аравії минулого літа, проте він відхилив її.