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Рафаель Варан, getty images
20 жовтня 2023, 00:05
Манчестер Юнайтед потерпає через травми, проте нарешті є позитивні новини. Як повідомляє видання The Athletic, до загальної групи повернулись три гравці.
Мова йде про захисників Рафаеля Варана та Серхіо Регілона, а також півзахисник Соф'яна Амрабата, який отримав пошкодження у стані збірної.
Зазначимо, що француз отримав травму ще 3 жовтня в матчі проти Галатасарая, тоді як іспанець востаннє грав ще 23 вересня проти Бернлі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Каземіро пропустить матч проти Шеффілд Юнайтед через несерйозну травму.