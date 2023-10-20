Англія

Ерік Тен Гаг тепер має більше опцій.

Манчестер Юнайтед потерпає через травми, проте нарешті є позитивні новини. Як повідомляє видання The Athletic, до загальної групи повернулись три гравці.

Мова йде про захисників Рафаеля Варана та Серхіо Регілона, а також півзахисник Соф'яна Амрабата, який отримав пошкодження у стані збірної.

Зазначимо, що француз отримав травму ще 3 жовтня в матчі проти Галатасарая, тоді як іспанець востаннє грав ще 23 вересня проти Бернлі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Каземіро пропустить матч проти Шеффілд Юнайтед через несерйозну травму.