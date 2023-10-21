Англія

Завершилися ще чотири гри 9-го туру чемпіонату Англії.

У рамках дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги у суботу, 21 жовтня, відбулися ще чотири поєдинки.

Борнмут з українцем Забарним не втримав нічиєї у матчі проти Вулвз. На 54-й хвилині півзахисник "вишень" Кук був вилучений за те, що ударив головою нападника гостей Хвана.

Борнмут — Вулвергемптон 1:2

Голи: Соланке, 17 — Кунья, 47, Калайджич, 87

Попередження: Забарний, 34, Скотт, 45+2 — Кунья, 42, Кілман, 45+3, Хван, 54, Траоре, 83, Нету, 90, Сарабія, 90+2

Вилучення: Кук, 54

Брентфорд спокійно впорався з Бернлі у домашньому поєдинку. У складі господарів поля дебютував український півзахисник Ярмолюк, який з'явився з лави запасних на 76-й хвилині.

Брентфорд — Бернлі 3:0

Голи: Вісса, 25, Мбемо, 62, Годдос, 87

Гол Мопе (Брентфорд) на 5-й хвилині було скасовано через офсайд

Попередження: Аєр, 46, Оньєка, 53, Франк, 63, Єнсен, 69, Янельт, 85, Годдос, 90+3 — Берге, 32, Робертс, 42, Каллен, 45+2

Вилучення: Робертс, 78 (друга жовта картка)

Лутон врятував нічию наприкінці матчу з Ноттінгем Форест. У цьому їм допомогли голи Огбене і Адебайо.

Ноттінгем Форест — Лутон 2:2

Голи: Вуд, 48, 76 — Огбене, 83, Адебайо, 90+2

Попередження: Сангаре, 60, Гіббс-Вайт, 82

Ньюкасл буденно здолав Крістал Пелас у домашньому матчі. "Сороки" забили три голи ще у першому таймі.

Ньюкасл — Крістал Пелес 4:0

Голи: Мерфі, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Вілсон, 66

Попередження: Лонгстафф, 39, Тріпп'єр, 45+5 — Матета, 29, Едуар, 45+5, Мітчелл, 60

Нагадаємо, сьогодні відбудуться ще два поєдинки 9-го туру АПЛ: Челсі — Арсенал (19:30) і Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед (22:00).