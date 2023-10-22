Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 17:00.

У матчі дев'ятого туру англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл на своєму полі впевнено обіграв Крістал Пелес (4:0).

Перемогу "сорокам" принесли забиті м'ячі у виконанні Джейкоба Мерфі, Ентоні Гордона, Шона Лонгстаффа та Каллума Вілсона. При цьому три м'ячі були забиті у першому таймі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ньюкасл — Крістал Пелес у 9 турі англійської Прем'єр ліги-2023/24:

Ньюкасл – Крістал Пелес 4:0

Голи: Мерфі, 4, Гордон, 44, Лонгстафф, 45+2, Вілсон, 66.

Ньюкасл: Поуп, Берн, Шер, Ласселс, Тріпп'єр (Лівраменто, 69), Гімараес (Тоналі, 69), Лонгстафф, Жоелінтон (Андерсон, 80), Мерфі, Гордон (Альмірон, 70), Вілсон (Ісак, 70).

Крістал Пелес: Джонстон, Мітчелл, Геї, Андерсен, Ворд, Г'юз (Франса, 70), Дукуре, Лерма (Озо, 87), Едуар, Матета (Рак-Сакаї, 61), Аю.

Попередження: Лонгстафф, Тріпп'єр — Матета, Едуар, Митчелл.