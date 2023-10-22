Англія

Наставник "червоних дияволів" поділився своїми думками після гри із Шеффілдом Юнайтед.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг прокоментував перемогу своєї команди у матчі дев'ятого туру АПЛ проти Шеффілда Юнайтед (2:1).

"Звичайно, ми задоволені перемогою. Ми знайшли спосіб перемогти, і саме таким був підхід до цієї гри. Перший тайм був не найкращим з нашого боку, але з другого ми контролювали гру та виграли, забивши відмінний гол.

Шеффілд мав багато енергії, і вони грали за схемою, яку ми не очікували, але ми пристосувалися. Ми знали, що це буде важка гра, і що потрібно грати якнайкраще.

Ви повинні боротися в Прем'єр-лізі за кожне очко, ви повинні показувати себе якнайкраще в кожній грі, тому що ви нічого не отримуєте просто так. Кожна гра у Прем'єр-лізі важка, особливо після міжнародних перерв.

Гравці грають з різними стилями у своїх збірних, а потім, коли вони повертаються, їм потрібно повернутися до звичної рутини. Ми бачили це у першому таймі. Це була не найкраща наша гра. Ми забили гол, але нам потрібно бути більш зібраними та зрілими, щоб залишатися у грі за рахунку 1:0 і довести справу до кінця.

У перерві я сказав, що потрібно знайти спосіб перемогти, і я думаю, що в другому таймі ми були набагато кращими", — наводить слова тен Гага ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Шеффілд Юнайтед — Манчестер Юнайтед.