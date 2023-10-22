Англія

Іспанець приємно відгукнувся про команду Де Дзербі.

В рамках дев'ятого туру АПЛ, Манчестер Сіті не без труднощів здолав Брайтон (2:1). Після матчу з журналістами поспілкувався головний тренер "містян" Пеп Гвардіола. Його слова наводить BBC.

"Рівень Брайтона неймовірний, нам довелося потерпіти.

55-60 хвилин ми грали дуже, дуже добре, мали багато шансів забити. А наприкінці ми пристрасно захищалися.

Доку провів винятковий матч та допоміг нам. Він спритно розбирається в різних ситуаціях під час гри.

Ми приймаємо червону картку Аканджі. Ми знаємо, що сталося і приймаємо це", — сказав Пеп.