Англія

Дискваліфікація італійця не набула чинності.

Керманич Ньюкасла Едді Гау прокоментував дискваліфікацію півзахисника Сандро Тоналі та відзначив, що оскільки немає офіційного підтвердження відсторонення хавбека від гри, він має повне право брати участь в наступному матчі. 28 жовтня "сороки" зіграють проти Вулвергемптона.

"Ми ще не отримали жодного офіційного підтвердження; ми не отримали нічого від італійської влади на цей момент.

Є великі шанси, що він може бути доступний для нас у матчі з Вулвз. Він у формі та готовий, тож ми готуємось. Він поїде з нами", — сказав Гау.

Нагадаємо, Тоналі отримав дискваліфікацію за нелегальні ставки. Італієць дискваліфікований на 10 місяців, також 8 місяців він мусить проходити реабілітацію.

Раніше повідомлялось, що Ньюкасл не має наміру виплачувати зарплату футболісту збірної Італії, яка становить близько 8 мільйонів євро за сезон.