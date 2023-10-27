Дискваліфікація італійця не набула чинності.
САНДРО ТОНАЛІ, GETTY IMAGES
27 жовтня 2023, 12:45
Керманич Ньюкасла Едді Гау прокоментував дискваліфікацію півзахисника Сандро Тоналі та відзначив, що оскільки немає офіційного підтвердження відсторонення хавбека від гри, він має повне право брати участь в наступному матчі. 28 жовтня "сороки" зіграють проти Вулвергемптона.
"Ми ще не отримали жодного офіційного підтвердження; ми не отримали нічого від італійської влади на цей момент.
Є великі шанси, що він може бути доступний для нас у матчі з Вулвз. Він у формі та готовий, тож ми готуємось. Він поїде з нами", — сказав Гау.
Нагадаємо, Тоналі отримав дискваліфікацію за нелегальні ставки. Італієць дискваліфікований на 10 місяців, також 8 місяців він мусить проходити реабілітацію.
Раніше повідомлялось, що Ньюкасл не має наміру виплачувати зарплату футболісту збірної Італії, яка становить близько 8 мільйонів євро за сезон.