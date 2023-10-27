Іспанія

Німець відзначив англійського півзахисника.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген оцінив гру лідера Реала Джуда Беллінгема перед Ель-Класіко.

"Ми знаємо, що він може створити момент з нічого. Він володіє великим набором якостей, що якоюсь мірою допомагає компенсувати догляд Бензема.

Попри те, що це гравець зовсім іншого профілю, він створює велику небезпеку при володінні м'ячем і здорово інтерпретує простір", - цитує кіпера AS.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.