Німець відзначив англійського півзахисника.
МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН, GETTY IMAGES
27 жовтня 2023, 11:33
Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген оцінив гру лідера Реала Джуда Беллінгема перед Ель-Класіко.
"Ми знаємо, що він може створити момент з нічого. Він володіє великим набором якостей, що якоюсь мірою допомагає компенсувати догляд Бензема.
Попри те, що це гравець зовсім іншого профілю, він створює велику небезпеку при володінні м'ячем і здорово інтерпретує простір", - цитує кіпера AS.
Нагадаємо, матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.