Англія

Багатомільйонне придбання "сорок" більше не зіграє цього сезону.

Ньюкасл розглядає можливість подання позову до суду на Мілан через неминучу дискваліфікацію півзахисника Сандро Тоналі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Раніше з’явилася інформація, що 23-річний італієць отримає дискваліфікацію на 10 місяців за нелегальні ставки.

За інформацією джерела, щойно дискваліфікація набуде чинності, керівництво "сорок" має намір подати до суду на Мілан, позов, який оцінюється в кілька мільйонів євро.

Також Ньюкасл не має наміру виплачувати зарплату футболісту збірної Італії, яка становить близько 8 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, Тоналі перебрався з Мілана до Ньюкасла минулого літа за 70 млн євро. Цього сезону Сандро провів 11 матчів, у яких забив один гол.