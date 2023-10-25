Багатомільйонне придбання "сорок" більше не зіграє цього сезону.
Сандро Тоналі, Getty Images
25 жовтня 2023, 20:55
Ньюкасл розглядає можливість подання позову до суду на Мілан через неминучу дискваліфікацію півзахисника Сандро Тоналі. Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Раніше з’явилася інформація, що 23-річний італієць отримає дискваліфікацію на 10 місяців за нелегальні ставки.
За інформацією джерела, щойно дискваліфікація набуде чинності, керівництво "сорок" має намір подати до суду на Мілан, позов, який оцінюється в кілька мільйонів євро.
Також Ньюкасл не має наміру виплачувати зарплату футболісту збірної Італії, яка становить близько 8 мільйонів євро за сезон.
Нагадаємо, Тоналі перебрався з Мілана до Ньюкасла минулого літа за 70 млн євро. Цього сезону Сандро провів 11 матчів, у яких забив один гол.