Україна

Рівняни продовжили угоду з півзахисником.

Вісімнадцятирічний хавбек Роман Ковалюк підписав новий професіональний п'ятирічний контракт із рівненським Вересом на покращених умовах. Про це повідомляється на сайті клубу.

Трудова угода між футболістом та народним клубом діятиме до червня 2028 року.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні Роман Ковалюк став частиною основної команди "червоно-чорних". Півзахисник вже провів за Верес 3 матчі (2 у чемпіонаті VBET-ліги та 1 у Кубку України) і відзначився 1 результативною передачею.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Рух, в якому рівняни поступились з розгромним рахунком.