Англія

Минулого літа українцем цікавилися кілька клубів, але "сині" наполягли на тому, що він недоступний.

Лондонський Челсі не розглядав можливості позбавитися українського вінгера Михайла Мудрика, незважаючи на те, що минулого літа в його послугах були зацікавлені деякі клуби.

"Мудрик точно змінить свою історію в Челсі. Зараз ми бачимо, що він прогресує. Нещодавно він забив за Челсі, забив за збірну України. Щось змінилося. Мудрик дуже щасливий в Лондоні, він звик до тренувань Челсі та життя в Англії, це дуже важливо для молодого гравця в чужій країні.

Треба зазначити, що влітку деякі клуби намагалися дізнатися у Челсі про можливість трансферу Мудрика після шести важких місяців у клубі, але відповідь завжди була однаковою – вони хотіли захистити та підтримати гравця. І керівництво, і тренер.

Челсі ніколи не думав про те, щоб відпустити Мудрика. Вони сильно його хотіли та доклали великих зусиль, аби підписати його у січні. В Челсі довіряють Мудрику, вірять у нього та у те, що ми ще не побачили найкращу версію Михайла. Вони вірять, що він стане зіркою", - сказав Романо на своєму YouTube каналі.

Цього сезону Мудрик провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився двома забитими м'ячами.

Свій наступний матч Челсі проведе проти Брентфорда в АПЛ. Гра відбудеться завтра, 28 жовтня, о 14:30 за київським часом.