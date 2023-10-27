Минулого літа українцем цікавилися кілька клубів, але "сині" наполягли на тому, що він недоступний.
Михайло Мудрик, Getty Images
27 жовтня 2023, 18:37
Лондонський Челсі не розглядав можливості позбавитися українського вінгера Михайла Мудрика, незважаючи на те, що минулого літа в його послугах були зацікавлені деякі клуби.
"Мудрик точно змінить свою історію в Челсі. Зараз ми бачимо, що він прогресує. Нещодавно він забив за Челсі, забив за збірну України. Щось змінилося. Мудрик дуже щасливий в Лондоні, він звик до тренувань Челсі та життя в Англії, це дуже важливо для молодого гравця в чужій країні.
Треба зазначити, що влітку деякі клуби намагалися дізнатися у Челсі про можливість трансферу Мудрика після шести важких місяців у клубі, але відповідь завжди була однаковою – вони хотіли захистити та підтримати гравця. І керівництво, і тренер.
Челсі ніколи не думав про те, щоб відпустити Мудрика. Вони сильно його хотіли та доклали великих зусиль, аби підписати його у січні. В Челсі довіряють Мудрику, вірять у нього та у те, що ми ще не побачили найкращу версію Михайла. Вони вірять, що він стане зіркою", - сказав Романо на своєму YouTube каналі.
Цього сезону Мудрик провів дев'ять поєдинків, у яких відзначився двома забитими м'ячами.
Свій наступний матч Челсі проведе проти Брентфорда в АПЛ. Гра відбудеться завтра, 28 жовтня, о 14:30 за київським часом.