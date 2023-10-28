Англія

Наставник "шпор" поділився своїми думками після гри з Крістал Пелас.

Головний тренер Тоттенгема Ендж Постекоглу прокоментував перемогу своєї команди у матчі 10 туру АПЛ проти Крістал Пелес (2:1).

"Мені дуже сподобалося, як ми впоралися з цим матчем. Це складне місце, у них дуже добре навчена команда в обороні. Знав, що це не буде відкрита гра і ми не отримаємо багато шансів. Мені дуже сподобалося, як хлопці впоралися з цим, вони були терплячими і постійно намагалися знайти прогалини. Наприкінці було трохи драми, але навіть тоді я вважав, що хлопці справилися з цим дуже добре.

Нехай уболівальники мріють. Сни тривають до тих пір, поки вас хтось не розбудить. Подивимося. Верхня частина таблиці – це чудово. І результати чудові, але це більше залежить від того, як ми це робимо. Практично з першої гри нам довелося долати різноманітні випробування. Кожного разу команда зосереджена й має чітке усвідомлення, що робити. Це дуже приємно, гравці отримують за це винагороду, це дає нам можливість прискорити зростання, надавши їм більше інструментів, щоб допомогти їм у будь-яких ситуаціях, які нам потрібно подолати.

Ми представляємо фантастичний футбольний клуб, ми можемо робити те, що любимо, а все інше — це повага до покладеної на нас відповідальності. Для мене важливо те, що ми даруємо нашим вболівальникам радість, віру та надію. Для цього і існують футбольні клуби. Нам потрібно продовжувати живити це", - наводить слова Постекоглу ВВС.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелас — Тоттенгем.