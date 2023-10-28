Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу англійської Прем'єр-ліги, що відбувся 27 жовтня 2023 року, 22:00.

У матчі 10 туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Тоттенгем у гостях здобув перемогу над Крістал Пелес (2:1).

Рахунок у матчі був відкритий на 53 хвилині, коли Ворд зрізав м'яч у власні ворота, а через 13 хвилин Сон Хин Мін подвоїв перевагу "шпор". Останнє слово було за командою Роя Годжсона, коли на останній хвилині результативним ударом відзначився Аю.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Крістал Пелес — Тоттенгем у 10 турі англійської Премєр-ліги-2023/24:

Крістал Пелес — Тоттенгем 1:2

Голи: Аю, 90 — Ворд, 53 (автогол), Сон Хин Мін, 66.

Крістал Пелес: Джонстон — Ворд, Андерсен, Геї, Мітчелл (Ахамада, 70) — Лерма (Франця, 79), Дукуре, Г'юз (Клайн, 70) — Аю, Едуар (Матета, 79), Шлупп (Рак-Сакаї, 60).

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Девіс (Роял, 46) — Сарр, Біссума (Гейб'єрг, 64) — Кулушевські (Бентанкур, 90), Меддісон (Хіль, 89), Рішарлісон (Джонсон, 64).

Попередження: Андерсен, Аю — Джонсон.