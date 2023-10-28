Англія

Знакове досягнення для 76-річного англійця.

Вчора, 27 жовтня, відбувся матч десятого туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Тоттенгем у гостях обіграв Крістал Пелес (2:1).

За інформацією прес-служби АПЛ, для головного тренера "склярів" Роя Годжсона цей матч був ювілейним — 500 у якості наставника англійських команд у всіх турнірах.

У своїй кар'єрі 76-річний англієць очолював Брістоль Сіті, Блекберн, Фулгем, Ліверпуль, Вест Бромвіч та Вотфорд.

Після 10 ігор Крістал Пелес набрав 12 очок та посідає 11 місце у турнірній таблиці АПЛ.