Німці розраховують на ветерана команди.
МАНУЕЛЬ НОЄР, GETTY IMAGES
28 жовтня 2023, 14:42
Мюнхенська Баварія планує продовжити контракт зі голкіпером Мануелем Нойєром, повідомляє Ніколо Скіра.
Найближчими тижнями керівництво клубу розпочне переговори з німцем щодо пролонгації його угоди, яка розрахована до наступного літа. Баварія запропонує кіперу контракт до червня 2025 року.
Зазначимо, що востаннє німецький голкіпер Баварії виходив на поле у складі національної збірної на чемпіонаті світу в Катарі, а після цього зламав ногу під час катання на лижах.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія може запропонувати за півзахисника Барселони більше 100 млн євро.