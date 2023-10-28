Німеччина

Німці розраховують на ветерана команди.

Мюнхенська Баварія планує продовжити контракт зі голкіпером Мануелем Нойєром, повідомляє Ніколо Скіра.

Найближчими тижнями керівництво клубу розпочне переговори з німцем щодо пролонгації його угоди, яка розрахована до наступного літа. Баварія запропонує кіперу контракт до червня 2025 року.

Зазначимо, що востаннє німецький голкіпер Баварії виходив на поле у складі національної збірної на чемпіонаті світу в Катарі, а після цього зламав ногу під час катання на лижах.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Баварія може запропонувати за півзахисника Барселони більше 100 млн євро.