Англія

Для українського захисника це буде восьмий поєдинок у сезоні.

Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч десятого туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Вест Гем на своєму полі прийме Евертон.

Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Шоном Дайчем вже визначився зі стартовим складом своєї команди і він вирішив довірити місце в основі українському захиснику Віталію Миколенко.

Для 24-річного українця це буде восьмий поєдинок цього сезону у всіх турнірах.

Матч Вест Гем — Евертон розпочнеться о 15:00 за київським часом.