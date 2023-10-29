Для українського захисника це буде восьмий поєдинок у сезоні.
Віталій Миколенко, Getty Images
29 жовтня 2023, 14:18
Сьогодні, 29 жовтня, відбудеться матч десятого туру англійської Прем'єр-ліги, у якому Вест Гем на своєму полі прийме Евертон.
Тренерський штаб "ірисок" на чолі з Шоном Дайчем вже визначився зі стартовим складом своєї команди і він вирішив довірити місце в основі українському захиснику Віталію Миколенко.
Для 24-річного українця це буде восьмий поєдинок цього сезону у всіх турнірах.
Матч Вест Гем — Евертон розпочнеться о 15:00 за київським часом.