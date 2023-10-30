Англія

Експерт розкритикував колишній клуб.

Екскапітан МЮ Гарі Невілл висловив свою думку щодо форми своєї колишньої команди. Нагадаємо, вчора Манчестер Юнайтед програв Манчестер Сіті – 0:3.

"Я не бачу виходу, але зміна тренера не допоможе. Просто уявіть, що ви зайняті у футбольному клубі, а новий співвласник Реткліфф просто все знищить.

Зараз у Манчестер Юнайтед надто багато негативу. Немає тих, хто впевнений у своїй роботі. Це роз’їдає й тен Гага. Гравці приходять у Манчестер Юнайтед і почуваються як на цвинтарі", – сказав Гарі Невілл в ефірі телеканалу Sky Sports.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Манчестер Юнайтед — Манчестер Сіті.