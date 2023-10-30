Україна

Функціонер прокоментував атмосферу в колективі на тлі невдалих виступів

Рівненський Верес напередодні зіграв унічию проти закарпатського Миная в рамках дванадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Минай — Верес 0:0 Огляд матчу УПЛ

В. о. спортивного директора "червоно-чорних" Юрій Габовда після завершення гри прокоментував виступ команди та її останні невдалі результати.

"Звісно, психологічний стан у команді не може бути хорошим у такій ситуації. Це всі прекрасно розуміють. Я сам ще вчора був чинним футболістом, тож прекрасно це розумію.

Я бачу хлопців на тренуваннях щодня. Вони прекрасно працюють, але зараз важкий етап. Якщо ми зможемо його подолати, то, я впевнений, що надалі справи підуть краще.

Якщо не брати перший матч проти Полісся, який був дійсно провальним, то далі була конструктивна цікава гра, але не було результату, було мало забитих м’ячів. Це з часом починає тиснути на гравців. Кожен починає в собі копатись, чому м’яч не лізе у ворота, як кажуть.

Коли нам приходили наші показники Wyscout, вони були надзвичайно хорошими. Ми в усіх показниках ішли в трійці найкращих команд УПЛ. Однак без забитих м’ячів, немає результату та перемог.

Тому це, напевне, перший фактор, який тиснув на гравців: "Що ж таке, що не можемо перемогти одну, дві, три гри поспіль?". Усе в голові, це психологія. Тому треба виправляти цей момент.

Ми дивимось за нашою молоддю. Дуже добре працює Шандрук з U-19, ми це бачимо від матчу до матчу. Підтвердженням цього є підписання деяких молодих гравців, на олівці є ще низка футболістів, яких ми хочемо бачити в нашій команді.

Молодь буде вливатись і надалі, бо це — свіжа кров. Утім не треба забувати, що нас чекає зима, трансферне вікно, й ми там також будемо працювати та шукати легіонерів, але щоб вони були дійсно якісними", — заявив український виконавець.

У наступному турі рівненський Верес зіграє домашній матч проти луганської Зорі.