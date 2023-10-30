Представник чемпіонського Лестера повісив бутси на цвях.
ДАНІ ДРІНКУОТЕР, GETTY IMAGES
30 жовтня 2023, 12:59
Ексгравець Лестера Дані Дрінкуотер оголосив про завершення професійної кар'єри. Про це він повідомив в ефірі подкасту High Performance.
"Я просто хотів би оголосити про свій відхід з професійного футболу. Напевно, пауза була довгою, але я думаю, що настав час офіційно оголосити про це зараз. Не думав, що це мене турбуватиме, але повідомити про це тоді — це те ж саме, що трохи оголити собі нерв", – сказав Дані.
Вихованець Манчестер Юнайтед виграв з Лестером АПЛ, а згодом перебрався до Челсі майже за 40 млн євро. Після переходу на Стемфорд Брідж його кар'єра пішла вниз. Останній матч Дрінквотер провів більше року тому.