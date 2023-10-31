Англія

Думка гравця про тренера "шпор".

Нападник лондонського Тоттенгема Деян Кулушевські розповів, як йому працюється під керівництвом Анге Постекоглу.

"Постекоглу – чудовий тренер, це було ясно вже на передсезонці. У Анге весело на тренуваннях, ми багато працюємо з м'ячем та пресингуємо.

Також ми навчаємось у нього, і нам це дійсно подобається. Він говорить не лише про футбол, а й розповідає життєві історії", – сказав хавбек Тоттенгема.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Крістал Пелас — Тоттенгем.