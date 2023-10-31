Італія

22-річний хавбек планує продовжити угоду з туринцями.

Напередодні центрального півзахисника туринського Ювентуса Ніколо Фаджолі було відсторонено від футболу строком на сім місяців через участь у нелегальних ставках на футбольні матчі з використанням забороненого в країні сайту.

Тим не менш, як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, керівництво "старої сеньйори" планує продовжити з 22-річним італійцем поточний контракт, який спливає влітку 2026 року.

Більше того, Ювентус хоче підтримати Фаджолі в цій ситуації, збільшивши його заробітну плату в разі підписання нового контракту. Особисто сам гравець також хоче залишитися в Турині та не проти укласти угоду на більш тривалий термін.

Раніше повідомлялося, що Ювентус вирішив не зменшувати зарплату Ніколо Фаджолі на період дискваліфікації, проте італійському хавбеку доведеться сплатити штраф у розмірі 12 500 тисяч євро.